迎接口罩令鬆綁，醫療院所紛紛宣傳各種整形、微整形醫美療程，吸引民眾前來諮詢、購買療程，然醫療機構經常刊登的體驗價、周年慶、回春等推銷用語，卻已經觸犯法律。台北市衛生局去年起截至2月19日為止已針對60件醫療廣告違規，開出總計330萬元罰鍰。

醫療院所推出「體驗價」、「買一部位優惠加購另一部位」、「周年慶優惠」等廣告，皆已觸犯法律。衛生局醫事管理科視察吳秀娥解釋，醫療院所只要透過優惠、贈送療程等方式意圖促銷療程，便已違反《醫療法》，衛生局每年接獲超過500件檢舉，顯見潛在違規醫療廣告之多。

吳秀娥指出，衛生局去年受理529件檢舉，最終裁處47件違規醫療廣告，罰鍰共263萬元，今年至2月19日為止，計有13件違規醫療廣告，罰鍰累計67萬元，違規原因以優惠為大宗，其次為誇大療效。

她舉例，醫療機構廣告宣稱舒顏萃（俗稱童顏針）具回春功效，亦或稱人體部位手術、雷射，可照顧另一半需求、有助改善性關係，諸如此類無法證明內容真實性的廣告，都已經違反《醫療法》，可裁處新台幣5萬至25萬罰鍰。

衛生局建議，民眾選購醫美療程時，應檢視醫療機構開業執照、檢視醫師執業執照、充分與醫師溝通欲改善部位、由醫事人員親自執行療程及確實瞭解療程效果、詳閱衛生福利部公告的美容醫學處置同意書及說明書範本，並要求開立收據。

民眾如對美容醫學有相關疑問，可至「衛生福利部醫事司美容醫學資訊專區」查詢相關法令及衛教資訊，亦可撥打台北市民當家熱線1999轉7106、7100洽詢。