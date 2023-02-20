台版柬埔寨案，士林地院每周一、三密集開庭，目前先針對虐死黃男、黃女、林男3人遺棄屍體罪進行準備程序，20日提訊羈押禁見的「茶董」陳樺韋、「海南」謝承佑、「肥腸」吳秉恩、鄭建宏，4人經承審法官曉諭後坦承犯罪，希望能解除羈押或禁見。

遭求處無徒刑的「茶董」辯稱，他不負責指揮，「藍道」才是幕後下命令的人，藍道在飛機群組「可爾必思B」指使邱找人棄屍，而他則在黃男墜樓後外出1小時，不知道在場負責看管的「控肉組」有餵毒，當法官問：「為什麼大家都說是你指使？」他回答，自己是第一個被抓「大家都把責任推給我，藉此可以判輕一點」而茶董也將責任推給在逃的「藍道」，他是擔任會計，發放66萬「紅包」給接觸棄屍工作的人員。

「海南」則稱自己負責看管30幾名被害人，知道他們要處理屍體，但不知道是誰，要去哪裡用何種方法棄屍，並稱「我只有幫忙按電梯按鈕，按下長開鍵，讓他們搬屍體進去，並沒有幫助棄屍」，蒞庭檢察官抨擊「你就是共犯！」，法官更稱是「照你的邏輯，只有抬起屍體丟下山坡的人才有罪！」檢察官說，如果再狡辯，只會增加刑度。

46歲的鄭建宏是低收入戶，他聲稱自己是被害人，手機也被詐團扣住，之後轉變成為加害人，被控私行拘禁致死罪、加重強盜、非法使人施用毒品、私行拘禁、遺棄屍體以及201個加重詐欺，他坦承拿了詐團給的衣服準備逃亡，也知道太空包內裝有屍體，但不知道到何處丟棄。

承審法官先以罪名將被告分類進行準備程序，陸續將依加重強盜、私行拘禁致死、組織犯罪提訊被告，加重詐欺罪部分將另外分出，針對被害人匯入的帳戶論罪，若以59名被害人遭拘禁，3人死亡，還有200多人遭詐，合議庭評議的罪名、刑度預計超過1萬條，士林地院合議庭將面臨人犯在押的15個月內宣判，考驗合議庭審案效率。