近期ChatGPT（人工智慧聊天機器人）十分火爆，風頭似乎蓋過前一波大熱的元宇宙，中國計算機行業協會元宇宙產業專委會執行會長羅軍表示，二者都需要海量的數據、算力和演算法支撐，認為ChatGPT技術的進一步成熟，為元宇宙的普及和應用掃清了諸多障礙「走出了關鍵的第一步」。他說先是語言的交互，然後才是行為的交互，有信心認為ChatGPT的出現，將元宇宙至少提前了10年，在2030年前，元宇宙將無處不在。

羅軍表示，ChatGPT是構建元宇宙核心的工具之一，但不是全部。目前全球數十億人在使用ChatGPT，實質是訓練ChatGPT，這樣海量數據提供給ChatGPT，將使ChatGPT變得更加成熟。而元宇宙不僅是一個立體的網路結構空間，更是全新的網路生態，透過虛擬實境場景、數位內容的生產和流通、交互，構成元宇宙空間的全要素市場。

羅軍也認為，ChatGPT不會取代元宇宙，兩者不是競爭關係、而是互為一體；兩者定位功能也不一樣，ChatGPT是交互工具，實質是一個智慧型機器人，而元宇宙則是一個龐大的互聯網生態空間。

在他看來，現在進入虛擬實境場景所依託的VR、AR只是一個階段性的過渡產物，可能在未來5至10年，進入元宇宙世界將不再需要VR和AR。