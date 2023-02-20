桃園市蘆竹區中正路與忠孝西路口自去年起實施科技執法，2個月開出1.2萬張罰單。（蘆竹警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

民眾紛紛貼出自己的紅單。（民眾提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市蘆竹區中正路與忠孝西路口車流量龐大，考量上下班交通尖峰時間容易堵塞，交通局早期便已在中正路雙向最內側車道規畫左轉彎專用車道，不過自從警方於去年12月設置科技執法後，直行車佔用左轉專用車道的開單量暴增，民眾貼出大量紅單引起議論。警方指出，該路口科技執法高峰期1天可開600張罰單，提醒用路人需多留意，確實依照交通法令行車。

網路上有民眾貼出14張紅單的合照，寫道「最近南崁這路口的罰單居冠」，引起在地民眾熱議，有人認為，守法沒有那麼困難，既然地上畫著左轉專用車道就要依法行駛，抱怨收到紅單是三寶的行為。另有民眾反映，科技執法對路不熟的人相當不友善，想左轉卻發現要轉的路口還沒到，又因為右車道車流量大切不回去，只好往前開，豈料卻遇上科技執法。

中正路與忠孝西路口自去年12月1日起，針對闖紅燈、超速、直行車佔用轉彎專用道及多車道左（右）轉彎未先駛入內（外）車道行駛等4項違規實施多功能科技執法。警方統計，自科技執法啟用截至1月31日止，在多車道右轉彎，不先駛入外側車道有42件；在多車道左轉彎，不先駛入內側車道有8件；轉彎或變換車道不依標誌、標線、號誌指示有143件；直行車佔用左轉專用道高達1萬2183件。

該路口科技執法違規案件最多者為直行車佔用左轉專用道，據了解，剛開始實施科技執法時，高峰期每天可開出600多張罰單，由於民眾陸續都到罰單，開始意會到這路口有科技執法，近期違規數有下降，不過平均起來每天仍有200件罰單，依道路交通管理處罰條例第48條可處600元以上1800元以下罰鍰，以最低金額600元來計算，市府進帳730多萬元。

蘆竹警分局回應，中正路與忠孝西路口上下班交通尖峰時段車流量大，不少駕駛人為圖一時之快，會佔用左轉彎專用車道直行，嚴重影響左轉彎車輛的順暢與秩序，甚至在靠近路口處跨越雙白實線變換車道，釀成事故，為此才會設置多功能科技執法，已編制專責警力嚴格取締，呼籲用路人為了自己的安全及保護別人著想，駕車應遵守交通規定。