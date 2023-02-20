Lulu（黃路梓茵）去年終結7連槓，和黃子佼以《婚禮歌手》勇奪金鐘綜藝節目主持人獎，成為新科金鐘主持人。Lulu鍍金後，仍維持親民的作風，最近和朋友到嘉義觀光，為了完美融入人群，她戴宮廟帽又穿羽絨外套，自豪是「最強的偽裝術。」

Lulu在演藝圈苦熬10年，在主持領域交出漂亮的成績單，也是各大廠商搶著合作的寵兒，IG追蹤數高達114.6萬，知名度超高。最近她和好友到嘉義踩點，品嚐砂鍋魚頭和雞肉飯等知名美食，又到附近的夜市大啖小吃。

為了好好享受行程，Lulu捨去螢光幕前的女明星打扮，昨（19日）在IG限時動態分享當天的穿搭，除了身穿白色的羽絨外套，頭上還戴著印有宮廟字樣的紅色棒球帽，超接地氣的風格，瞬間遮掩住女星光芒，Lulu為此超自豪：「宮廟帽+羽絨外套=完美融入夜市人群，絕對是最強的偽裝術。」

Lulu連續好幾天都在社群PO旅遊照，被朋友誤以為不上班了，Lulu趕緊發文解釋：「沒有啦！！我都是慢慢分享照片～不疾不徐的那種，我的即時動態也都很不即時，有時候兩個月以前的即時動態也在那邊發」，她也讚嘆台灣很美麗，每個城市都值得一遊，且會隨著不同城市改變穿著，默默地融入人群中。