新竹市環保局為維護學童健康，嚴格管制行經學區路段的車輛排氣，今年1月1日起凡未經排煙檢驗合格的大小貨車、大客車禁止進入虎林國中、小學區的延平路二段，違反者將會被以科技執法告發，處600元以上6萬元以下罰鍰，並將自2024年1月1日起進入第2階段，新增管制燃油機車。

市長高虹安表示，為守護校園空氣品質，保護學童身體健康，市府首創竹竹苗之先，將虎林學區畫設為新竹市首處校園「空氣品質維護區」，希望有效降低管制區內的空氣汙染排放，像是從空中撒下1個「大型隱形防護罩」，保護學童身體健康。

環保局長江盛任表示，延平路二段是柴油大客（貨）車及小貨車行駛至西濱道路的聯外道路，來往車輛頻繁，易造成空氣汙染問題，其中以柴油車輛排放黑煙最為人詬病，且柴油車所排放黑煙為細懸浮微粒（PM2.5）汙染物的主要來源之一，因此針對空氣品質敏感的特定區域推動空氣品質維護區予以管制。

江盛任說，虎林學區校園空品維護區分兩階段管制，第1階段自今年1月1日起，自稽查日起1年內未經任一縣市環境保護局排煙檢驗合格之大客貨車及小貨車；第2階段自2024年1月1日起，出廠滿5年以上逾期未完成最近1次排氣定期檢驗合格紀錄之燃油機車，全時段禁止進入，藉以減少空氣汙染對學童健康的危害。

他指出，環保局會在虎林學區空維區兩端入口設置固定式車牌辨識系統，以科技執法方式取締，違反者依空氣汙染防制法規定，處車輛使用人或所有人新台幣500元以上6萬元以下罰鍰，並得令其改善，未改善者，得按次處罰至改善為止。

環保局提醒車主注意相關規定，避免受罰，並呼籲注重車輛保養，取得排煙（氣）檢驗合格，為守護新竹市空氣品質共盡心力。

環保局同時表示，為提供柴油車及機車暢通的排煙（氣）檢驗服務管道，目前柴油車已授權認證3家「保檢合一」保養廠，提供四期以上大小型柴油車，於完成維修保養後，代驗無負載不透光率排煙檢測，核發自主管理標章，保養廠名單為長源汽車新竹分公司、永豐噴射器公司、中興柴油邦浦企業社；另，竹市轄內現有87家機車排氣檢驗站，方便車主定期辦理排氣檢驗。

環保局期透過畫設空品維護區實施移動汙染源管制措施後，可有效管制行經虎林學區柴油大客貨車、小貨車及燃油機車，共同維護全民綠生活的環境品質，同時落實聯合國永續發展目標SDG11永續城鄉。