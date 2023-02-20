台灣啤酒英熊主場交手桃園永豐雲豹，終場前50.3秒兩隊爆發大亂鬥，導致共多達12人被奪權驅逐出場，聯盟懲處在今（20）日出爐，雙方合計8人遭禁賽、罰款處分，其中6人是雲豹隊員。根據《ETtoday》報導，雲豹公關長蔡沁瑜出面回應衝突事件，強調雲豹是這場鬥毆的受害者，聯盟判決相當不公平，也將會爭取上訴機會。

聯盟公布的判決中，出肘擊中蔣淯安臉部、對台啤助教林玠禾做出拳行為的雲豹後衛陳孝榕，遭聯盟處以罰款5萬元加禁賽3場；台啤主控蔣淯安則是遭處罰2萬5千元並禁賽1場；自板凳區衝入場內對陳孝榕追打的林玠禾，在這場衝突中被處以罰款30萬元、禁賽30場的重罰，並建議英雄球團調整林玠禾的聯盟理事身分。

該場共有12人遭到奪權出場，不過聯盟經由畫面確認後，台啤隊員黃鎮、梁浩真、曹薰襄以及雲豹隊員霍華德（Dwight Howard）、艾夫伯（Michael Efevberha）、林宜輝、維達斯（Jimmy Vidas）未參與鬥毆，因此不進行後續懲處。而該場並未受到奪權驅逐的雲豹球員盧捷閔、羅振峰及黃奕勝（未登錄），則是被加入在此波懲處名單中，分別被處以罰款及禁賽。

雲豹公關長蔡沁瑜回應判決，表示對於聯盟判罰相當失望，自家球員出自於保護才有出手動作，雲豹才是真正的受害者，「聯盟判罰過重，雲豹是受害者，球場上的事就該球場上解決，對方教練侵門踏戶，我們的球員也是保護家人之下的反射動作，希望爭取上訴機會，至少判罰要符合比例原則。我們好不容易3連勝，現在主力被禁賽3場，這樣對我們的人力調度真的太吃緊，我們感到非常無奈與遺憾，希望聯盟能聽到我們的聲音！」