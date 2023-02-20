有「龍舟天菜」之稱的國手陳俞安，16日清晨騎車墜入深達14公尺的施工坑洞身亡，桃檢警20日會同法醫在中壢殯儀館解剖。據悉，死者頸部有外傷、右腿骨折，但都非致命主因，初判是生前落水，恐是溺斃身亡，但確切死因仍待解剖報告出爐，法醫同時帶回血液檢體，釐清有無酒駕或其他藥物反應。

在2018年亞運參加輕艇龍舟項目獲得2金1銀的國手陳俞安，16日清晨5時許騎車行經桃園市桃園區國際路二段、文中路口，不慎連人帶車撞破下水道工程護欄和圍欄，摔入深達14公尺的施工坑洞內，直到5個小時後才被發現救出，仍回天乏術，桃檢列「相字案」調查，訊後認黃姓工地現場負責人涉嫌過失致死，以7萬交保，全案也轉為「偵字案」。

桃園地檢署檢察官劉育瑄20日上午會同法醫在中壢殯儀館解剖，桃檢指出，詳細死因將待法醫研究所解剖報告出爐釐清。據了解，死者是生前落水，傷口集中頸部，右腿也有骨折，但都非致命主因，初判恐是溺斃身亡。

法醫同時也抽取血液檢體帶回檢驗是否有酒精或藥物反應，釐清有無酒駕或毒駕情況。