東勝(左起)、岡旻、延浩、浩榮、東憲、啟賢開心享用雞排和珍奶。(台視提供)

VERIVERY送上韓國傳統點心和專輯給兩位主持人。(台視提供)

台視、衛視中文台最新寵物實境節目《哈囉!毛小孩》與國際接軌，邀請到韓國創作IDOL男團VERIVERY6位團員東憲、浩榮、啓賢、延浩、勇勝及岡旻，一起和郭書瑤及黃偉晉，體驗寵物美容課程。VERIVERY一進到教室，便送上韓國甜點及新專輯給郭書瑤、黃偉晉，東憲用中文說：「這是韓國的傳統零食，好吃！」節目也準備雞排和珍奶，給6位團員享用，延浩透露很喜歡台灣食物，在韓國也很常吃：「特別是滷肉飯，很想吃吃看台灣當地的味道。」啓賢則表示想吃號稱「台式漢堡」的刈包：「因為我本身就喜歡吃漢堡，刈包看起來也非常好吃。」

郭書瑤和黃偉晉為團員示範如何替狗狗清潔耳朵，也讓團員們實際操作。錄影前，黃偉晉還特地向翻譯學「很帥」的韓文，在幾位團員走進美容教室時，立刻現學現賣，大讚每一位都很帥，團員們聽到後害羞的微笑致謝，讓一開始的氣氛就十分融洽。錄影結束後，東憲大讚：「剛開始本來擔心會有語言隔閡，但兩位主持人都非常親切又有活力，讓我覺得很放鬆也拍攝的很有趣。」

和可愛的毛小孩一起錄影，也讓團員們玩的很開心，浩榮笑說：「因為毛小孩們都很可愛，所以拍攝期間真的覺得很開心。這也是我第一次參加綜藝節目，本來有點緊張，但毛小孩們讓我舒緩了緊張的心情，覺得很感謝。」岡旻也開心的表示：「和毛小孩們一起玩的時光真的很有趣，也讓我一直想起我自己的毛小孩YUKI（音譯）。」VERIVERY體驗寵物美容課程的內容，將在之後的節目完整呈現。台視、衛視中文台《哈囉!毛小孩》每周六晚間8點台視頻道、每周日晚間8點衛視中文台播出。