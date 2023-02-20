周一中國股市大漲，上證指數和深證成指漲近2%，滬深300指數勁揚2.34%。中國人行維持1年期與5年期貸款市場報價利率（LPR）不變，分別為3.65%和4.3%，為連續第六個月利率按兵不動。

高盛在報告中指出，該公司認為隨著中國從放棄嚴格清零防疫政策後的重新開放階段進入成長階段，到今年底MSCI中國指數可能上漲24%。

包括首席Kinger Lau在內的高盛策略師表示，中國股市的主要題材將逐漸從重新開放轉向復甦，驅動陸股上漲的動力可能從本益比的倍數擴張轉向獲利增長/出貨。

中國股市在今年稍早的農曆新年前後進入牛市，MSCI中國指數在1月底站上波段高點，較去年10月份觸及的低點上漲近60%。

截至上周五收盤，MSCI中國指數仍較去年1月27日創下的歷史高點下跌約8%。這表示該指數仍然接近修正區（跌逾10%）。

MSCI中國指數追蹤在全球上市的700多支中國股票，包括騰訊、比亞迪和中國工商銀行等。

高盛預測中國今年第二季和第三季國內生產毛額（GDP）分別成長9%和7%，使2023年全年可望成長5.5%。

分析師在報告中指出，中國的增長動能應該會大幅向消費者經濟傾斜，其服務業的景氣仍然遠低於2019年的疫前水準。高盛並特別提到今年中國家庭的超額儲蓄估將突破3兆元人民幣（約4370億美元）。

高盛策略師並表示，專業炒家對中國股票的興趣更大，根據GS Prime Brokerage，對沖基金投資人已經大舉地重新押注中國股票，尤其是在國外上市的股票，他們對陸股的淨部位占比幾乎已經重返歷史高點。