隨著全球新冠肺炎疫情解封，旅遊潮報復性回歸，航空業跟著翻紅，星宇航空挾著創辦人張國煒的人氣，股價光是上周就漲了77%，6個交易日最高飆了165%，今（20日）更是一度突破50元大關，引起網友們熱烈討論，不過也有人擔心，熱錢快速且大量湧入，隨時都可能開殺，反轉來得很快。

受惠於油價下跌與客運強力復甦，星宇航空今年1月營收15.23億元，月增58％、年增近13倍，改寫開航後新高，法人也預估，星宇繳出優於市場預期的成績單，單月已開始賺錢。此外，星宇今年還預計陸續開航美國洛杉磯、舊金山，成功吸引資金進駐。

興櫃股星宇從13日開始連續6個交易日上漲，股價從19元衝到今日最高的50.5元，短短時間內飆漲165%，光是今天最高一度上漲55%，終場收在44.95元，勁揚11.4元（或33.98%）表現相當驚人。

話題引起PTT網友們熱烈討論，但不少人開始擔心「泡沫」說破就破，反轉也會來得又急又猛，「怕爆，飆太快了吧」、「一天50%，會不會太扯，台灣人好有錢」、「精彩的要來了，抓最後一個」、「砸兩次最後還拉上來，真的扯。」

此外，有網友提醒，興櫃沒有漲跌幅限制，投資前勢必了解遊戲規則，「金錢遊戲啊，賭大戶要不要拉還是倒貨，沒人知道」、「興櫃規則先去了解再玩，一不小心就賠慘」、「大家小心一點啊，隨時都會開殺。」

中央社報導，法人分析指出，星宇航空進軍北美航線，顯示其營運策略鎖定中轉商機，但如何與在相關領域耕耘多年的航空雙雄作出市場區別，仍需要觀察。