行政院前院長蘇貞昌昨（19）日與身兼民進黨主席的賴清德一同出席新春團拜，期間蘇以能捍衛民主價值為由，呼籲大家支持賴，以免台灣「變成下一個香港」，引發網友批評。對此，國民黨立委鄭麗文舉出了國內多項問題，怒問蘇「芒果乾還要吃多久？」
鄭麗文今在臉書發文質疑，每當要選舉，蔡政府除了會生產芒果乾外，還有什麼實際作為？去年大陸圍台軍演時，飛彈都已從台灣上空飛過，政府還要硬拗，說「因為中共飛彈進入大氣層不算領空」。若不是日本政府公布，台灣人會不會到現在，都不知道曾有飛彈從頭上飛過？
鄭麗文痛批，這種鴕鳥心態的政府，只靠一張嘴到底要怎麼護台灣？「更別提，台灣人民、國軍在民進黨執政下，吃了多少外銷不出去的海鮮和水果」。
鄭麗文接著說，台灣現在槍枝、詐騙集團等治安問題猖獗，也遲遲無法擺脫「黑道治國」，同時，蛋價一漲再漲，缺蛋問題也都沒有找到解決辦法，房價更是高得嚇死人，「政府的房貸補貼卻是從人民的納稅錢編列出來的，條件還被大家大酸根本沒有補貼到」。
最後，鄭麗文酸問，台灣的種種問題蔡政府不優先解決，民眾生活都快要過不下去，「是要拿什麼抗中保台？拿掃把嗎？」
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