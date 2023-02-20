室內口罩鬆綁今天上路，但醫療院所、公共運輸仍強制配戴，何時能近一步開放到全面脫口罩，指揮中心指揮官王必勝說，5月有機會實施，但時程受疫苗、疫情數據影響。

隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定下降，第1階段戶外場所口罩鬆綁去年底上路，第2階段室內鬆綁採取正面表列應配戴口罩場所，今天起除醫療長照場所、密閉大眾交通工具，其他地點不強制戴。

王必勝今天下午疫情記者會中表示，台灣口罩放寬政策採取3階段鬆綁，第3階段就是不再有強制戴口罩場所，交由民眾自主決定配戴與否，上路時程須觀察國內疫苗覆蓋率及未來疫情走向，「至於5月有沒有機會，我認為有。」

王必勝說，國內COVID-19疫苗第1劑接種涵蓋率已達90%以上，但高齡長者數據沒有這麼高，近期的死亡病例都超過一半以上是完全沒有打過疫苗，疫苗覆蓋率是邁向要完全解封的很重要議題。至於次世代疫苗施打規劃，朝向年度施打概念，建議一年打一劑，比照流感疫苗施打。

媒體提問，國內有醫師建議單日新增個案數降至5000例，才是適合討論下一階段脫口罩時機，王必勝認為，現在疫情持續下降趨勢，處於低點，推出脫口罩措施，暫時不會有大流行，脫口罩政策規劃，暫時不會去考慮制定絕對數字。