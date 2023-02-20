中華民國殘障體育運動總會去年5月正式更名為「中華帕拉林匹克總會」，而多年來代表國家培育身障選手參加帕運、亞帕運、世界各種賽事，促進殘障運動員在國際舞台參加赛事為國爭光，累積了5金、6銀、13銅的佳績。為了為進軍10月杭州亞帕運籌募經費，中華帕拉林匹克總會將在3月8日於福容淡水漁碼店舉辦慈善音樂會，並邀請金曲歌王蕭煌奇演出。

負責活動總策劃的「餅乾王國有限公司」董事長羅敏儀表示，慈善音樂會從籌備到落實花費1年多的時間，特別感謝願意贊助活動的企業，除了麗寶集團，還有台塑企業暨王長庚公益信託、台明賓士、大瓏企業、聯夏食品、杏一醫療、達豐公關、一見菁桐等超過40多家企業與眾多個人捐款共襄盛舉，更希望藉此活動，也為選手10月前往杭州亞帕運加油打氣，鼓勵選手為國爭光。

麗寶集團力挺公益，旗下名軒開發，麗寶建設率先捐款贊助舉辦慈善音樂會，麗寶集團表示，3月8日是國際婦女節，慈善音樂會辦在連續5年獲得全台最美飯店的福容淡水漁碼店，相得益彰。麗寶集團希望擔任為帕運選手募款的領頭羊，呼籲各界，除了捐款，也能到場支持，為台灣的身障運動選手加油。

這次慈善音樂會演出歌手蕭煌奇，過去也是運動選手，表示現在國內體育在體育署的支持與輔導之下，許多體育運動協會在會務運作與推廣宣傳上都更加完善，是熱愛運動的選手們的最佳後盾，也期待自己在推廣帕拉林匹克運動的過程中，能夠盡一點小小的心力；主辦單位中華帕拉林匹克總會表示，慈善音樂會不對外售票，但希望各界一起捐款，共同參與音樂會支持帕運選手，讓更多優秀的台灣身障運動員在世界級舞台發光發熱。