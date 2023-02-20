在地的客語薪傳師邱美都表示，目前初步完成主架構的整修，還有彩繪及周邊環境，盼縣府能再挹注經費，讓忠實第能完整風華再現。（村長邱垂育提供／吳建輝彰化傳真）

「永靖忠實第」是邱姓家族在彰化開墾的重要據點，第三代邱萃英曾任員林興賢書院院長，在忠實第旁興建「老師府」育英無數，丘逢甲也為此門生。（村長邱垂育提供／吳建輝彰化傳真）

邱美都強調，因為經費問題，目前第一期工程主要是修繕主體，但後面彩繪與周邊環境改善仍未完成，希望縣府能夠繼續支持，加速後面的工程。（村長邱垂育提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣定古蹟「永靖忠實第」有160年歷史，是彰化縣的縣定古蹟，2020年縣府向中央爭取4200多萬元經費整修，如今廠商已申報竣工，在地的客語薪傳師邱美都表示，目前初步完成主架構的整修，還有彩繪及周邊環境，盼縣府能再挹注經費，讓忠實第能完整風華再現。

「永靖忠實第」是邱姓家族在彰化開墾的重要據點，第三代邱萃英曾任員林興賢書院院長，在忠實第旁興建「老師府」育英無數，丘逢甲也為此門生，縣府2019年向中央爭取3570萬元經費，加上縣府自籌420萬，邱家210萬元，進行忠實第的修繕。

同為永靖邱家後代的客語薪傳師邱美都表示，忠實第傳承10代160年餘年，是傳統饒平客家三合院建築，包括忠實第、明經第（俗稱老師府）兩院，2009忠實第前管理人因欠債欲拍賣土地宅第還款，經其號召組成邱家祭祀公業委員會，將「忠實第」提報文化局列入縣定古蹟，才讓忠實第免於被法院查封命運。

邱美都說，忠實第建築物毀損非常嚴重，為了保留忠實第屋脊原有樣式，採用「吊脊」工法，「老師府」包括牆體泥作、木料修復、防腐、蟲蟻害防制等，都是由技師按傳統工法整修。

邱美都強調，因為經費問題，目前第一期工程主要是修繕主體，但後面彩繪與周邊環境改善仍未完成，希望縣府能夠繼續支持，加速後面的工程；縣府文化局說，忠實第修繕一期工程預計5月底完成，後續將繼續向文化部、客委會申請經費，讓忠實第風華再現。