凱基台灣優選高股息30ETF基金經理人施政廷表示，隨企業庫存去化完成，獲利下修週期可望在今年上半年結束；觀察築底常見4階段--評價下修、企業獲利下修、評價上揚、企業獲利上揚，施政廷指出，目前評價已回復到合理水準，可能已經在評價上揚階段，只待企業獲利落底，就可望迎來企業獲利上揚的主升段。

施政廷認為，獲利能力高、品質指標（ROE／ROA）好、下行風險低的個股，最有機會挺過企業獲利衰退週期。施政廷解釋，透過上述指標篩選條件，搭配低波動指標與股息指標排序，凱基優選高股息30的成分股不只考量高股息，也注重低波動與高品質，因此即便是受防疫險侵蝕今年配息水準的金融股，只要營運夠穩健，也會通過機制篩選納入成分股；並在進入2023年後，隨著防疫險利空退去，有機會受惠升息環境挹注獲利。而隨著金管會同意，金控只要經董事會評估就可以法定盈餘公積或資本公積發放現金股利，也為金融股今年發放現金股利多添一點想像空間。

由於指數短線漲幅已大，施政廷表示，回測歷史數據，不論是一個月或一季，指數持續大漲機率低至1～2成；但拉長投資期間來看，指數上漲機率超過80％。隨著技術面上檔壓力升高，基本面需靜待企業獲利築底，兼顧分散風險與息收保護下檔的高股息ETF，成為因應指數高檔震盪的投資優選。施政廷提醒投資人，面臨現階段指數位階，應留意追高風險。

凱基優選高股息30入手價親民，截至2月15日，市價相較於淨值仍呈現折價，反應次級市場低估其真實價值；顯見成分股篩選機制有助提升跟漲抗跌能力。首次評價基準日為2月28日，3月預計迎來首次配息，建議投資人利用市場修正築底時機，逢低分批布局，不但能以較少成本累積更多單位數；當投資期間拉長，更能提升獲取正報酬機率，追求未來投資勝率。