台北市長蔣萬安上任將近2個月，迎來第一位內閣請辭！台北市政府發言人羅旺哲今以「健康因素」二度請辭，蔣萬安陷入困難局面，本報獨家揭露後，蔣萬安緊急再找羅旺哲密商，並於下午3時許宣布羅旺哲請辭獲准，由副秘書長王秋冬兼任發言人，綜理媒體事務。
據了解，蔣萬安三度慰留羅旺哲，但羅辭意甚堅，蔣萬安也在今下午與羅旺哲密商後，點頭准辭，台北市政府表示，發言人羅旺哲20日請辭獲准，未來將由副秘書長王秋冬兼任發言人，綜理媒體事務。
台北市長蔣萬安上任將近2個月，迎來第一位內閣請辭！台北市政府發言人羅旺哲今以「健康因素」二度請辭，蔣萬安陷入困難局面，本報獨家揭露後，蔣萬安緊急再找羅旺哲密商，並於下午3時許宣布羅旺哲請辭獲准，由副秘書長王秋冬兼任發言人，綜理媒體事務。
據了解，蔣萬安三度慰留羅旺哲，但羅辭意甚堅，蔣萬安也在今下午與羅旺哲密商後，點頭准辭，台北市政府表示，發言人羅旺哲20日請辭獲准，未來將由副秘書長王秋冬兼任發言人，綜理媒體事務。
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