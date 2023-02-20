受大陸地區挾帶境外汙染影響，屏東縣提前啟動空品不良應變作業。(屏縣府提供)

環保署預報，20日受到東北季風挾帶大陸地區境外汙染物南下影響，中南部將呈現空品不良情形，屏東縣政府提早於18日及19日連續二天啟動各項空品不良應變作業，並在20日上午9時成立空氣汙染防制指揮中心，要求轄內各工廠落實空汙防制計畫降載及減排措施，藉以減緩空品不良情形。

屏縣環保局表示，此次共完成工廠現場稽查12家，符合逸散管理辦法砂石廠稽查7家，各廠配合廠區聯外道路洗掃執行77公里；轄區重點道路洗掃137公里；縣內前30大營建工地查核40場營建工地，改善高屏溪河川揚塵裸露地達450公頃；縣內主要露天燃燒熱點區域稽查，共計查獲1件露天燃燒之情形。

機車管制上已巡查及車牌辨識共稽查535輛，也加強於轉運站、醫療院所等敏感族群聚集區域執行柴油車目測判煙稽查315輛，此次應變作業空氣汙染減量達PM10為33.2公噸、PM2.5為2.8公噸。

環保局指出，上午10時已參與環保署緊急召開跨區空品應變小組會議，除協調上風處縣市共同執行空汙減量應變作為外，並已全面要求轄內各汙染源加強防制措施提升，包含要求轄內51家砂石場提升汙染源防制設備的操作效率，通報縣內前30大營建工地加強提升各項汙染源防制措施，並每4小時執行工地內外及認養街道灑水或洗掃。

目前依據最新空品預報資料，仍持續受境外汙染及擴散條件較差且汙染物累積情形，空品仍呈現不良情形，縣府特別提醒敏感族群、老人、小孩等抵抗力較弱者與一般民眾配合加強自我防護措施，近日外出務必配戴口罩。