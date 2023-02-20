1名高齡80歲的張姓台商赴大陸廈門經商20多年，今(2023)年1月26日因身體不適 ，緊急住進廈門大學附屬心血管疾病醫院治療，經醫生診斷為冠狀動脈粥樣硬化性心臟病等多項疾病，急需回台灣接受進一步治療，但因小三通身分別限制，家屬輾轉求助金門紅十字會進行人道救援，經過多方單位協力下，終於在今(20)日透過小三通將張姓台商接回金門，並安排21日由軍機後送回台醫治。
據了解，張姓台商為高雄籍，赴廈門經商已20多年，1月26日因身體不適送廈大附屬醫院診治為冠狀動脈粥樣硬化性心臟病、急性前壁心肌梗死、肺氣腫多項疾病，加上已80高齡，家屬心急如焚想接回台灣做進一步治療；無奈便捷的小三通尚未全面通航，現階段仍限制須為金門籍或其配偶才得以搭船出入境，家屬只能請求金門縣紅十字會以人道救援相助。
金門縣紅十字會在接獲張姓台商家屬請託後，立即連絡通報移民署、陸委會及金門縣政府、海基會與廈門市紅十字會等相關單位研擬對策並請求協助，在獲准得以人道救援專案接回張姓台商後，金門紅會立即安排於昨日由副會長林再求、總幹事呂忠飛等5人前往廈門，安排籌措準備人道救援事宜，終於順利於今日中午搭乘12點新東方客輪接回張姓台商及其陪同看護之家屬回金門，並於明日安排軍機後送回台北振興醫院接受進一步治療。
金門縣紅十字會總幹事呂忠飛指出，這次非常感謝陸委會、縣政府以及對岸那麼多的單位協助，才能在短時間內將重病的高齡台商藉由小三通人道救援接回治療，但類似的案件在大陸還有很多，都是卡在身分別的限制無法及時經由小三通回台醫治，只能期盼小三通能早日全面通航，讓所有在大陸的非金門籍民眾，能即時獲得幫助，減少人倫悲劇的憾事發生。
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