教育團體主張7月大學分科測驗應該加考國文、英文及數學乙等3科，招聯會執行秘書、中央大學教務長王文俊今表示，之前已公布114學年起加考數學乙；至於國文、英文兩科，招聯會常務委員會議也有討論，目前決定3年內不加考。

現行7月分科測驗考歷史、地理、公民與社會、物理、化學、數學甲及生物等7科，不考國文、英文及數學乙，引發教育團體的批評。招聯會日前已經宣布從114學年起分科測驗加考數學乙。

王文俊今天進一步說，招聯會常務委員會議之前也有討論分科測驗要不要加考國文、英文，但考量到高三生選修這兩科時，他們學的內容不一樣，分科測驗無法統一命題，因此目前決定不加考。

國教行動聯盟理事長陳鐵虎表示，在暑假的分發入學招生時，很多校系都採計國文、英文的成績，現在分科測驗不考，考生只能用學測這兩科成績來用，他們若在學測考不好，就失去很多入學機會，造成「一試定終身」。對於招聯會目前決定分科測驗不加考國文、英文，他表示遺憾，並呼籲「饒了孩子吧」，重新思考加考這兩科。