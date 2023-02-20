據研究機構TrendForce預估，全球5G市場規模將從2023年的145億美元增至2026年370億美元，2023~2026年複合成長率（CAGR）將達11%。5G具高速度、低延遲、廣連接等通訊特性，帶動跨業、跨域多元垂直之智慧應用發展。

中磊總經理林斌表示，中磊於此次MWC 2023展出創新5G、O-RAN、Mobile IoT及雲端寬頻分析解決方案，除佈局5G關鍵技術及產品，將持續深耕垂直產業之跨領域合作，提供客戶兼具高性能及成本效益之產品，展現中磊於電信寬頻應用市場的領導地位。

因應全球5G網路建設覆蓋率急速成長，中磊將推出完整之5G解決方案，包括全系列mmWave毫米波及Sub-6GHz小型基地台、室內型及戶外型5G FWA CPE客戶終端設備，提供電信營運商多元化網路服務、擴大頻譜使用效益。會場將展示5G小型基地台於智慧路燈應用，藉由路燈供電的5G小型基地台，協助電信商為超高密度之5G網路奠定基礎，實現智慧城市願景。另外，O-RAN靈活開放式架構更促進5G基礎設施生態系創新；中磊將展出無線電單元(Radio Unit)及分佈單元(Distributed Unit)之分散式架構小型基地台，可應用於智慧工廠、智慧醫療、擴增實境等垂直產業領域。

此外，中磊將動態展示雲端寬頻分析平台，營運商可即時掌握用戶終端設備之佈署狀況、網路效能等，以減少客訴及降低維運成本。中磊Mobile IoT智慧物聯網解決方案，支援NB-IoT及LTE-M技術，廣泛應用於資產定位、智慧能源管理、環境監測等。