上周五華爾街股市的表現拖累重量級晶片股下挫，使日經指數表現相對乏力。美國公債殖利率上揚，則帶動金融股走高，並給東證一部指數帶來提振。

受原油價格下跌打擊，能源股成為日經指數中另一個表現相對疲弱的族群。

業績報喜，橫濱橡膠（Yokohama Rubber）飆漲10.2%。

日經指數225檔成份股當中，有162支上漲，59支下跌，4支持平。

Sumitomo Mitsui DS Asset Management首席市場策略師 Masahiro Ichikawa表示，隨著投資人陷入觀望，日經指數可能在27,500點上下約300點狹幅波動。雖然橫濱橡膠獲利大幅成長，但日股這次財報季的表現並不是很好，我對前景沒辦法很樂觀，因為它仍然不太明朗，在很大程度上取決於美國和日本央行的舉措，以及美元兌日元匯率。

準央行總裁植田和男本周五將出席日本下議院發表證詞，並在下周一赴上議院接受質詢。雖然植田已經表明自己偏向鴿派的政策立場，但投資人仍然預期他將在任期內讓不受歡迎的殖利率曲線控制政策退場，市場將密切關注這項政策將多快退場的跡象。