準新娘王女向珠寶設計師劉女訂婚戒，男女對戒35萬元，但婚事生變解除婚約，要求取消訂單，劉以客製化商品拒絕，要求付清尾款，並恫稱「堂口老大都聽我的」，「舌頭怎麼被人家剪掉都不知道」等語，王嚇到報警。劉否認恐嚇，並辯稱，只是勸她「做人要有誠信」，法官依恐嚇罪判拘役40日，得易科罰金，可上訴。

王女籌辦婚禮，2019年4月間經友人介紹，向54歲珠寶設計師劉女訂購男女對戒共35萬元，付訂2萬9000元、約定分期付款，但王與未婚夫因故解除婚約，她同年11月間向劉說想退單，劉以客製化商品拒絕，要求結清尾款，並簽同額本票擔保。

事後，王女認為遲未拿到婚戒，不願再付錢，雙方2020年4月5日約在中市某茶坊商議糾紛，王女未婚夫也到場。劉女開口恫稱：「我下面那麼多小弟，堂口老大都要聽我的」，「現在外面很多，舌頭怎麼被人家剪掉的不知道啦」，「我擔心妳有一天會被人家這樣弄」等語。

劉女要求王女及未婚夫各付男、女對戒費用，簽下尾款本票，要求繳清才交戒。

王女嚇到持錄音報警。劉女否認恐嚇，辯稱她只是以「比喻」方式，勸她年紀輕輕，品行要善良，做人要有誠信。辯護律師則說，協商地點是公共場所，對方有名友人在場，劉也未大聲斥喝或其他行為要求服從。

法官勘驗錄音帶認定，劉女言詞恫稱她旗下有可供指揮辦事的小弟，也認識黑道人士，若不妥善處理，將訴諸非法實力，將遭逢不測，內容足以讓人心生畏懼，事後否認犯行，未向當事人道歉或達成和解，依恐嚇罪判處拘役40日，得易科罰金。