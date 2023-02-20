桃園市環中東路二段娃娃機店引發民怨，中壢警方近日加強派員巡邏，強調交通違停及壅塞問題已改善。（呂筱蟬攝）

桃園市中壢區環中東路二段近期新開幕一家占地逾百坪的夾娃娃機店，前往消費人潮眾多，下班交通尖峰時段時常可見違停車輛占據車道及機車待轉區，也常有群眾喧嘩吵鬧聲響，用路人及附近住戶痛批，該店客人「將自己的快樂建立在別人的痛苦上」。

中壢警分局對此回應，該間夾娃娃機店2月新開幕，初期生意非常好，還請了網紅拍片引發一波熱潮，也讓該店客人增加，自2月17日起已請轄區普仁派出所針對該店在上下班交通尖峰時段加強取締車輛違停，也與業者協調約制告誡，呼籲民眾前往時若有任何違規情事就會製單告發，防止再有交通壅塞及妨害安寧的情形發生，近日觀察狀況已經有所改善。

有民眾抱怨，該家娃娃機店自開幕以來，每天吸引許多人潮，雖然店家後方就是停車場，但是民眾車輛違停狀況嚴重，尤其在下班時段不僅停滿人行道甚至還會佔據1個車道，而店家門口就是機車待轉區，時常與要進停車場的車輛打結，甚至還被後方車輛大鳴喇叭，亂象叢生。

市議員魏筠則說，該娃娃機店客人前往消費違規頻率太高，呼籲店家生意好在賺錢之餘還是要自律，要想方法或貼出公告約束客人，近期也請中壢警方多前往巡邏，初期還是希望以勸導為主，若民眾違停狀況嚴重，必要時再加強取締。

桃園市地方稅務局表示，統計桃園市內具娛樂性之選物販賣機（俗稱夾娃娃機）截至今年2月底止共計1191家，在新冠肺炎疫情爆發至今，全市選物販賣機台數和其他縣市相比不減反增。