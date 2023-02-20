德國萊茵金屬（Rheinmetall）將取代土耳其航太工業（TAI），為F-35打造中段機身。

土耳其因堅持採購俄製S-400防空系統，被踢出F-35專案好一陣子後，如今洛克希德馬丁（Lockheed Martin）和諾斯洛普格魯門（Northrop Grumman）已與萊茵金屬（Rheinmetall）簽署合同意向書，讓這家德國企業取代土耳其航太工業（TAI），為F-35打造中段機身。

據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）報導，未來萊茵金屬將成為洛馬和諾格的戰略供應商，為F-35提供中段機身。為了迎接這合作夥伴關係，美方將在德國設置第二條 F-35裝配線。

土耳其原本是F-35專案中的聯合生產國之一，但2021年9月被踢出專案。而在安卡拉被剔除前，約有11家土耳其國防工業公司為F-35打造好些重要的零組件。

事實上，F-35專案主要承包商洛馬尋尋覓覓，努力找適當的國內外廠商，以分擔11家土耳其企業所留下的業務已經有好一段時間了。而土耳其企業被排除在F-35戰機供應鏈外，不僅導致嚴重的供應問題，也大大增加了成本，預計這些負面影響還會持續一陣子。