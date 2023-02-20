許多人認為蔬菜生吃可能保存其營養價值，但營養師提醒，並非所有蔬菜都能生吃、當作生菜沙拉的來源，有6種食物就必須煮熟後食用，包括四季豆、金針、茄子、十字花科蔬菜、雞蛋與豆漿，若生吃，可能會導致嘔吐、腹瀉、喉嚨搔癢，或是阻礙身體吸收營養素，導致掉髮。

營養師蔡濰安在其臉書粉專表示，越來越多人選擇在家自己做沙拉，但並非每種蔬菜都能生吃，她舉出6種不能生吃的蔬菜。

1. 四季豆：生豆中含有凝集蛋白，未煮熟可能引起腸胃不適、腹瀉、發燒等。

2. 金針：新鮮的金針含有秋水仙鹼，經腸道吸收可能導致嘔吐、暈眩，建議新鮮的金針用水浸泡至少1小時，再用煮熟食用。至於乾金針，因已經過乾燥製作過程，毒素已被破壞，就不用太緊張。

3. 茄子：因含有茄鹼，充分加熱可以分解茄鹼，若生吃且攝取的量大，可能造成咽喉部瘙癢。

4. 十字花科蔬菜：花椰菜、甘藍等十字花科蔬菜都是營養相當豐富的蔬菜，但十字花科中含有少量的甲狀腺腫素，會影響碘的吸收，有甲狀腺功能低下的人需要特別注意，建議煮熟再食用並適量攝取。

5. 雞蛋：生蛋白中含有抗生物素蛋白(Avidin)，會阻礙人體對生物素(又稱B7)的吸收，缺乏生物素會導致掉髮。

6. 豆漿：越來越多人會自製豆漿，但未煮熟的豆漿含有皂素，可能造成身體不適、腹瀉等症狀，因此豆漿也必須煮熟後再食用。