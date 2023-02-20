台中市政府教育局20日與美國峽谷大學（College_of_the_Canyons）簽定合作備忘錄。（台中市政府教育局提供）

台中市政府教育局20日與美國峽谷大學（College_of_the_Canyons）簽定合作備忘錄。（台中市政府教育局提供）

台中市府教育局為學生開闢出國升學便捷路徑，20日與美國峽谷大學（College of the Canyons）簽定合作備忘錄，教育局長蔣偉民表示，今後全市47所高中職學生可線上修習美國加州峽谷大學國際線上學分（Global Online Learning），所修學分將來可抵免到美國大學就讀的學分，包括知名柏克萊大學、約紐大學等，是學子一大福音。

簽定儀式今在市府陽明市政大樓舉行，包含美國加州峽谷大學國際院長鄭佳宜博士、國際項目主任Dr. Tim Honadel、美國加州峽谷大學駐台代表Jerry Lin、立峰國際教育發展協會理事長李吳釩、秘書長蔡明恆等皆到場，熱烈歡迎學生先修峽谷大學課程。

蔣偉民說明，這次簽訂合作備忘錄，全市高中職生可通過英語能力檢定或直接通過學術英語IELP，先修峽谷大學的課程，除了可先適應美國大學線上修習過程，還可節省未來赴美留學的花費和時間，機會難得。

蔣偉民指出，教育局近年積極媒合各校與國外學校簽定雙聯學制，日前也與美國緬因中央中學（MCI）簽署合作備忘錄續約，合作內容包含雙聯學制計畫、學生暑期營隊計畫及教育人員交流方案等，目前已有13所公私立高中職學校與國外學校合作辦理雙聯學制計畫，其中台中二中開設的大學先修課程（AP課程），更獲美國大學理事會認證。

教育局表示，為使學生與國際接軌，台中市目前已有51所學校與17國締結130校次姊妹校，未來也將積極推動雲端英語學堂計畫，讓學子免費線上與外師進行英語對話，提升英語聽說能力，並持續推行在地國際化，讓學生免出國即可與世界接軌，培養立足台中、放眼全球的世界公民。