高雄黃姓女子到台中一中商圈旅遊時行竊，警方調閱監視器鎖定身著白色上衣的她涉有重嫌。（台中市二分局提供／馮惠宜台中傳真）

高雄黃姓女子到台中一中商圈旅遊時行竊，警方調閱監視器鎖定身著白色上衣的她涉有重嫌。（台中市二分局提供／馮惠宜台中傳真）

高雄47歲黃姓女子本月9日到台中一中商圈連偷兩家店家，到手的信用卡還立馬盜刷2萬多元，讓店家收到銀行簡訊驚覺失竊報案，警方獲報後調閱監視器以車追人，鎖定黃女涉有重嫌，沒想到兩天後她又到一中街做美甲，當場被警方查緝到案，她倖倖然表示，本以為美甲完要返回高雄不會被抓，警方也在訊後依偽造文書、竊盜等罪將她送辦。

台中市第二分局育才派出所本月9日下午陸續接獲兩家一中商圈周邊店家報案，指稱一名身穿白色外套的女性竊嫌趁四下無人進入店內行竊，竊嫌行竊後還立馬盜刷兩萬多元，被害店家收到手機消費簡訊方驚覺錢包已遭竊，才趕忙報警。

警方調閱店家周邊沿途監視器後，發現是一名身穿白色上衣的中年女子先佯裝遊客在店家周邊徘徊，再趁人潮高峰時、店家繁忙時，偷偷進入櫃檯內「順」走錢包。

警方擴大調閱相關監視器後，發現女竊嫌使用的車輛，經比對身分後，鎖定黃女涉有重嫌，經持續追緝其使用車輛，11日下午火速在一中商一家美甲店抓到她；黃嫌表示與家人自南部北上旅遊，行竊店家是臨時起意，並說本以為美甲完要返回高雄不會被抓，不料警方破案如此神速。

台中市第二分局分局長楊川呼籲民眾，要養成習慣，手機、錢包及重要物品務必要記得隨身攜帶，避免將貴重物品置於公共空間或置物箱、腳踏墊等易遭竊之地，離開時應檢視是否有遺漏貴重物後再離開，以避免珍貴的財物遺失或遭不法之徒覬覦。