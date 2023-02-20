一名35歲泰國籍女子PURASA，19日晚間搭機來台旅遊，從機場搭乘計程車要到桃園市大園區住宿，下車後發現手機遺留在車上，警方協助調閱監視器找到女子搭乘的計程車，經與司機聯繫後順利找回她的手機，女子當場感動落淚，大讚台灣警方的高效率。

大園警分局三菓派出所於19日19時許接獲轄內超商店員報案，稱有一名外籍女子坐在店內哭泣，似乎需要協助，請警方到場了解。巡佐李茂青、警員吳兆軒獲報前往關心，但女子僅會說簡單的英文，溝通上有困難，員警於是利用翻譯軟體試著與她對話。

經員警耐心溝通之下，得知女子是從泰國獨自來台自由行，她於晚間抵台後搭乘計程車要到大園地區住宿，下車後不久就發現手機遺落在車上，因為許多資料都在手機裡，加上她語言不通，不知該如何是好，感到心急如焚徬徨無助。

警方接著詢問女子大概下車的時間及地點，並調閱周邊監視器，順利查到女子搭乘的計程車，經與司機聯繫總算找到女子的手機。員警隨即載女子前往機場找司機取回手機，女子看見物品失而復得，感動地落淚，頻頻向警方道謝，大讚台灣人民的熱心及人情味。