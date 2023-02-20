李翊君今亮麗出席記者會。（寬宏藝術提供）

主持人黃子佼虧服裝性感讓李翊君害羞遮臉。（寬宏藝術提供）

李翊君今亮麗出席記者會。（寬宏藝術提供）

李翊君將於5月19、20日在台北國際會議中心開唱，也是她出道35週年的演唱會，今（20日）在記者會上，李翊君身穿紅色套裝亮麗出席，上衣大開深V難得展露傲人身材，主持人黃子佼看了也驚訝不已，她害羞直呼：「不小心拿了小一號size，所以比較性感。」坦言平時不習慣穿太少，會感到不自在而唱不好。至於老公檢場會不會介意穿太露？李翊君說：「不會耶，我們給彼此的空間很大，包括他演床戲我也不知道，檢哥就是有這方面長處，很nice的人。」

暌違3年舉辦演唱會，其實檢場很擔心她的身體能不能負荷，她表示年紀大了聲帶難免退化，但從沒想過封麥，不過演唱會每場要唱35首以上，對體力耐力的確都是極大考驗。她也曾因工作爆量沒時間運動，有段時間甚至快倒嗓，李翊君說：「那時我大概10年沒運動，到處看耳鼻喉科，但醫生說我聲帶並沒有長繭。」她想到以往在劇校，勤練倒立、下腰、喊嗓基本功，狀態好到走到哪唱到哪，因此又重拾練功習慣，每天倒立、運動及歌聲才恢復以往水準。

唱了這麼多年，李翊君坦言家人的支持就是她最大動力，尤其是女兒香奈兒：「她如果不支持，我可能就不要做了。」女兒常常會給她一些建議，「她會幫我分析最中肯的意見，給我很多的鼓勵。」她先前透露籌辦演唱會最苦惱的就是選曲，這次除了一定會唱〈苦海女神龍〉、〈萍聚〉等經典歌，也會獻唱2首新歌，邀歌迷進場拭目以待。李翊君「三五好友」演唱會門票本月22日開賣，購票洽寬宏售票或全台萊爾富、OK便利商店。