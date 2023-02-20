九族文化村櫻花盛開，將於2月底達到賞櫻高峰。（九族提供／廖志晃南投傳真）

九族文化村櫻花盛開，將於2月底達到賞櫻高峰。（九族提供／廖志晃南投傳真）

九族文化村櫻花盛開，每逢假日湧入破萬人潮，因應228連假賞櫻高峰期，為紓解園區周邊通，原訂25日舉行的櫻花茶會，將避開假日提前於24日（周五）登場；連假遊客滿園時，也會提出預警與疏散。

九族文化村經理黃瑞奇表示，園區停車位讓遊客停車游刃有餘，並且啟動園區周邊的備用停車場，希望分散賞櫻人潮，鼓勵遊客在平日賞櫻；同時建議遊客使用大眾運輸工具，搭乘加開班次的台灣好行公車，另外，園區和公部門配合，將在必要時啟動大量遊客的疏運計畫，透過公路電子字幕和警廣等系統提早預告流量，並做必要的疏導，當入園數達到總量管制7成時就會預警，並在滿園時派員到重要分叉口舉牌勸導和疏散。

櫻花茶會由魚池鄉公所和日月潭茶藝推廣協會，以推廣在地紅茶產業和櫻花觀光的茶會，將在富士櫻的櫻花樹下設20個特色茶席，邀請賞櫻遊客免費品茗；當天還有當代梆笛、二胡演奏家族林俊斌、柯蘭芬老師現場演奏，及書法家王志揚現場揮毫，對茶席有興趣的賞櫻遊客，最好先在線上預約座位，報名獲限量伴手禮紀念杯。

黃瑞奇表示，目前九族文化村八重櫻滿開，吉野櫻和富士櫻的花況則是8成開，主要集中在櫻花大道兩旁，數量有1000多棵，花況將會在月底達到高峰。

今年連假比往年多1天，會有分散效應，且增加過夜停留的客人，因此推估會紓解人潮，不會像去年遊客過度集中造成塞爆；九族櫻花祭造成塞車雖然造成不便，但也帶動人潮和錢潮，外溢到周邊地區，對南投觀光產業有積極意義。