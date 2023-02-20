一名網友在路上目擊一名打扮成太子爺的廟會人士在情趣用品店門口徘徊觀看，拍照笑說「太子爺您先等等啊！這不是那種玩具店啦」，其他網友也說「太子爺要登大人」、「小孩也是會長大」，不過也有網友指出該組廟會人士疑似經常出沒在南部地區，自行為店家祝禱祈福後收取紅包。

該網友在臉書「路上觀察學院」分享照片，一名裝扮成太子爺的廟會人士駐足在一處情趣用品店的門口，面向櫥窗內，身後還有另一個人坐在推車內，車上堆放許多廟會用具，原PO笑說「太子爺您先等等啊！這不是那種玩具店啦」，引起網友關注討論。

不過也有網友指出該廟會人士疑似經常出沒在南部地區，自行為店家祝禱祈福並收取紅包。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

不少網友留言「太子爺進入青春期」、「原來是在挑選法器」、「幾千年了，太子爺早就轉大人了」、「太子爺想要轉大人了」、「小孩也是會長大的」、「打開遇到二師兄」、「太子爺真懂玩」、「太子爺想與時俱進了」、「這比遊戲還刺激」、「還有土地公的」、「太子爺先挑好玩具等等準備跟仙女一起玩」。

不過也有網友指出不少廟會人士會主動幫忙店家祈福祝禱，收取微薄金錢，對此部分網友說「他這個就過去跳幾下，說是祝福完成，要你意思意思給紅包」、「就假藉名義騙吃拐幹而已」、「以前市場常遇到類似這種的，都說要蓋廟」，也有人說該團經常出沒在南部地區，「這團還在？」「上次在楠梓看到他們」。