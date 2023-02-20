中央大學校長周景揚今天宣布，正籌設全國首創的「永續與綠能科技研究學院」，將提供3個領域的碩博士學位學程，每年共招收105個學生，培育具備跨領域實務能力的永續發展領域的人才。至於何時開始招生，要看教育部的審議進度而定。

周景揚表示，學校去年2月發布校園碳中和動議，預計2030年達到校園碳中和50％、2050年達到100％的目標。為此，校園設置各型太陽光電裝置，持續增加綠電的產生。

歷年來，中央大學陸續成立環境研究中心、地震災害鏈風險評估及管理研究中心、環境監測技術聯合中心、碳封存及地熱研究中心、永續環境科技研究中心、智慧製造中心及能源科技研究中心等單位，致力於環保、減碳和綠能等各項科技研究。

中央大學也積極發展跨領域永續發展課程與學群，建立跨區域、跨系所乃至跨國的永續人才網路。111年全校開設有747門SDGs永續相關課程，以及「中大永續校園探索」、「SDGs永續創新築夢家」等微課程，培養學生議題分析、創意思考、跨域整合以及社會實踐能力。

周景揚指出，現在業界非常需要永續發展領域的人才，因此中大目前正籌設全國首創的「永續與綠能科技研究學院」，將提供「永續去碳科技」、「永續綠能科技」與「永續領導力」三大領域碩博士學位學程，除了培育人才，也會透過產學合作，研發永續發展、淨零碳排的解決方案，邁向全球零碳新經濟時代。

中大在3月份會向教育部提出申設「永續與綠能科技研究學院」，規畫的三個學程，每個學程每年招30個碩士生、5個博士生，一年總共招105人。至於何時可以招生，要看教育部的審議進度來決定，目前看來今年可能來不及，明年機會比較大。