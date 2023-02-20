大同表示，高效節能的非晶質變壓器，2022年起受到太陽能案場與儲能客戶採用使訂單遽增。同時，為降低電能效率損失，台電交易平台的儲能案亦建議優先採用高節能的非晶質變壓器，使得去年起大同的非晶質變壓器出貨大放異彩，2022年出貨比2021年成長六成，且延續至今年持續成長，目前在手訂單已成長15%，全年將以成長40%為目標，寫下該項產品連續兩年之高成長的新紀錄。大同高效節能的非晶質變壓器，製造上採用非晶質鐵心，其鐵損損失遠低於以傳統矽鋼片製造的變壓器約7-8成，於待機時可達到減少75%的耗能，因此特別適合運用在非24小時運轉的工廠、太陽能電廠及儲能廠等使用。

以太陽能電廠與儲能廠為例，白天太陽能電廠全載運轉，當夜晚沒有太陽時，只需維持基本運作，在無負載情況下，使用非晶質變壓器即可省下75%耗能，為客戶節省更多能源，並為太陽能電廠及儲能廠創造更高的節電與儲電效果。

目前大同承製客製化的油式非晶質變壓器最大容量可達6000KVA，模鑄式非晶質達9000KVA，因技術獨到與高實質節能效益，成為綠能產業客戶指定選用之必要產品。以去年前三季非晶質變壓器出貨量估算，大同每年為客戶節省96.5萬度電，減排二氧化碳約492.5噸。2021年大同公司獲頒經濟部節能標竿獎金獎， 2022年商業週刊碳競爭力100強調查中，大同位居電機機械類之冠。

大容量非晶質變壓器進入門檻高，大同公司已深耕該領域超過20年，是為全台領導廠商，該項產品不僅高效率、低耗能，且低排碳、無污染。絕緣油亦可選用燃點高達350o C的食用級植物油，相較於礦物油 165o C，更具高閃點、阻燃等防火特性，大幅提升產品 去年年底國發會將台灣的減碳目標由20%上修至24%，並預估至2030年累計將投入9000億元。台灣淨零路徑中，預估2025年太陽光電設置達到20GW容量目標，2026-2030年每年2GW。政策激勵全台各地太陽能光電與儲能案場積極開發興建，因非晶質變壓器在無負載時可減少75%耗能的優勢，可為再生能源案場有效達到節能減碳，台灣正逢太陽能與儲能案場遍地開花，大同接單與出貨可望暢旺持續延續中。