一名人夫發現在家擔任會計的妻子經常以洽公名義外出，行蹤可疑，委託好友觀察妻子行蹤後才發現妻子外遇多年，且和小王在萬安演習當天在百貨公司停車場幽會，妻子還購買CK衣服送小王當2周年禮物，小王還傳訊表示「讓妳腿軟，無法走路」言詞間充滿暗示，人夫氣得向小王提告求償。

阿榮（化名）和璇璇（化名）於2007年結婚，阿榮在2022年7、8月間發現在自己公司擔任會計的妻子璇璇經常以洽公名義外出，且經常手機關機聯絡不上，在2022年萬安演習當日，璇璇明知1點30分至2點因演習因素行人行動受限，仍藉洽公名義於1點外出，阿榮心生懷疑便委請朋友幫忙觀察璇璇行蹤，好友發現璇璇前往百貨公司地下室停車場，並和小王在車內幽會數小時，阿榮才確定璇璇出軌，憤而向小王提告求償30萬元。

在阿榮的質問下璇璇承認自己和小王在2006年透過聯誼活動認識，後來璇璇結婚後，小王只要見到璇璇在臉書上抒發自己和阿榮吵架的情緒言論，便會藉此關心，以此趁虛而入，璇璇也因為時常和小王訴苦而產生好感，在2015年6月間和小王發展婚外情。

小王辯稱自己和璇璇只是好友，在車上也只是一般聊天，強調沒有要破壞阿榮和璇璇的家庭，然而法官勘驗小王和璇璇的對話，小王曾在訊息中親暱表示「Honey生日快樂＆2週年快樂，我今天很開心呦，因為我拿到妳送我的愛心CK衣服，我很喜歡，thanks ，I love you !」、「讓妳腿軟。無法走路」，璇璇也回覆「今天被你偷襲公主抱太突然，我還没有準備好理想的體重，但是回想起來還是滿滿的幸福感」、「honey我覺得下次擋風玻璃還是用遮陽板遮一下，這樣會比較安全（小心駛得萬年船）」、「下午靠在你身上，一起陪你睡，我覺得很幸福」、「一起走過好幾個年頭，我們仍然相伴彼此左右Honey七週年快樂」。

法官勘驗事證認為小王和璇璇互稱「Honey」，經常傳送擁抱、愛心貼圖，亦有確認為情人關係，且有擁抱、親吻等親密的肢體上接觸，已超越普通異性朋友正常交往程度，認定小王侵害阿榮配偶權，須賠償阿榮30萬，全案可上訴。