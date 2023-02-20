「亞洲貓王」唐嘉鴻上周在世界盃行前測試賽受傷，導致左腳阿基里斯腱斷裂，唐嘉鴻今天在個人臉書上痛心表示錯過了生涯最後一場世大運。體育署副署長洪志昌受訪時強調，從東京奧運前凡是重大賽事出發前都會舉辦行前測試賽，主要目的是讓國際裁判先行審視選手的動作有無瑕疵，沒想到唐嘉鴻受傷，這是大家都不想看到的事情，而唐嘉鴻受傷後不會影響他在黃金計畫中的權益，希望他安心養傷，期盼10月世錦賽能順利取得明年巴黎奧運入場券。

洪志昌表示，重大賽事行前測試賽事經由協會與教練團決議而定的，唐嘉鴻是在完成單槓之後進入地板項目受傷的，當下經過超音波檢測後確定阿基里斯腱斷裂，隔日送到高雄長庚醫院動手術，原本希望他能留在國訓進行復健，但唐嘉鴻堅持回台北，已交代醫療團隊密切關注他的復原和復健狀況，也委請全能選訓委員俞智贏老師多多開導。

洪志昌說，唐嘉鴻教練翁士航認為嘉鴻狀況非常好，也有機會在單槓項目使用全新動作爭取國際總會命名，如今發生重大傷勢，心中肯定會非常鬱卒，但如今只能安心養傷，爭取6個月內復出，世大運肯定來不及，杭州亞運可能會太趕了，但是錦賽還是有機會的，尤其是單槓與吊環都還是可能拿到奧運門票的。