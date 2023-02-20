每個人追求的理想不同，有的人把事業擺第一位，但有的人則把愛情擺第一位，《靈匣網》運勢專欄指出，巨蟹座、天蠍座、雙魚座、牡羊座、天秤座會把愛情放在第一順位而忽略了自己的事業，其中雙魚座會主觀改變自己來迎合對方，甚至放棄自己的原有生活和工作都在所不惜。

▍巨蟹座

對巨蟹座來說如當下生活中缺少依靠，他們將會難提起鬥志，整個人會變得十分萎靡，因他們對愛情有太多美好期待，希望得到想要的生活，並願意犧牲，可以說巨蟹座一旦擁有了愛情，他們就已做好改變自己的準備，為了感情穩定，不惜放棄自己的生活、社交甚至是工作。

▍天蠍座

天蠍座生性謹慎，在伴侶選擇上總是用心的，外表冷漠的他們，內心十分火熱，最重要的是，他們其實缺乏安全感，尤其是在工作與愛情的選擇上，他們容易選擇愛情，主要是相信自己能夠擁有其他工作機會，而對於感情悲觀的他們是不會放棄愛情的，不過在一起久了就會發現，需提供他們源源不斷的安全感，甚至會變本加厲，容易讓自己陷入痛苦之中互相折磨。

▍雙魚座

雙魚座對待愛情十分重視，這份重視源自於希望用感情來實現自己的價值，他們傾慕愛情的美好，並願意不斷改變自己去迎合對方，甚至不惜放棄自己原有生活和工作，而這個抉擇也不會徵求對方同意，所以有時和他們在一起會疲憊不堪，就如同在陪伴一個長不大的孩子，不去考慮後果。

▍牡羊座

牡羊座是樂觀開朗的代名詞，如同太陽一般，他們對愛情有無盡的熱情和期待，所以會牢牢把握愛情，並全心全意付出，不想要任何外界因素導致自己錯過。本來就擁有魅力的牡羊座，在戀愛中能將對方哄得開心，但長期接觸就會發現他們沒有野心，尤其是被傷害過的牡羊座，一貫的陽光樂觀都將轉為負面情緒，且陷入低迷的他們會難以振作，所以和他們在一起，也是讓人頭痛。

▍天秤座

天秤座對他們而言，感情在生命中站相當重要的位置，他們渴望愛情，並視為不可或缺的一部分，與生活條件相比，野心與抱負都不足以對抗愛情，所以很多時候不在意物質條件是否良好，但是沒有麵包，就難以擁有幸福，鬥志不高的他們，和他們在一起雖不會經常爭執，但著急也絕對少不了，所以如不想一直發生爭執，雙方需多溝通才是最好的方式。