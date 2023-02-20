去年8月22日台南發生雙警遇襲慘遭割喉命案，震驚全台，為免憾事重演，新竹縣消防局以10梯次為新竹縣內1000名員警傳授創傷止血及CPR急救課，希望在緊急時刻能以救命技術爭取更多的時間等待救援。

該課程從2月3日起至24日，在警察局常年訓練時授課，內容包括創傷概論、止血方式以及CPR操作和AED使用，都是執勤現場最緊急時刻能派上用場的救命技術。

消防局長陳中振指出，警察和消防同在第一線衝鋒陷陣，隨時都會面臨未知的危險，急救技術不但能救人也能自救。

負責課程規畫的光明高級救護分隊小隊長李均祈指出，血液中帶有人體所需的氧氣和養份，體重65公斤的人身上約有5000CC的血液，當失血超過750CC時就可能會導致昏迷而無法自救最終走向死亡。

李均祈說，動脈出血往往呈噴射狀，30秒內就可能失血超過750CC而造成昏迷，因此必須及時止血，才能保住性命。

由於止血帶止血是透過壓迫血管、阻斷血流以達到止血的目的，因此在使用時必須「全力以赴」，讓止血帶呈現最「緊」的狀態，以致於在練習時，擔任傷患的學員們因為疼痛難耐而「面目猙獰」。

李均祈提醒，止血帶使用有其風險，須接受完整的教育訓練，如果不當使用可能造成遠端肢體缺血後壞死，僅適用於危急生命的出血控制，是止血時的最後手段。

李均祈說，目前最新建議的止血法是直接加壓、傷口填塞及止血帶止血法，其中止血帶是在四肢大出血時最快速、有效的止血方法，簡單的設計可以單手操作自行完成，目前軍人及美國警方都已經列為必備的「基本救命裝備」。

縣警局總教官葉婉青表示，1年前曾請消防局為同仁教授CPR急救術及AED使用方式，曾多次在救護員到場前為患者急救而恢復生命徵象的案例，本次除復習CPR外，更加入實用的止血方式，已有不少同仁在課後自費購買，讓執勤時能更安心。