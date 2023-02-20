一代巨星劉文正日前被前經紀人夏玉順爆出烏龍死訊，最後經過多方證實劉文正還活著，劉文正的二姨李庚濟向外界透露和夏玉順多年沒有連絡，夏玉順也急忙改口，之後夏玉順又爆出疑似大鬧華航，名聲大受打擊，夏玉順沉默三日後主動還原經過，痛哭表示將會退出歌壇（演藝圈）。

根據《聯合新聞網》報導，夏玉順以越洋電話解釋自己沒有大鬧，因長期失眠和患有憂鬱症、躁鬱症，認為自己是搭乘華航40多年，名譽卻被破壞，忍不住痛哭失聲，表示之後找時間說明後會退出歌壇（演藝圈）。

日前因劉文正一事，夏玉順1月與華航機組人員爆發衝突的事件遭挖出，當時傳出夏玉順在機上對機組人員咆哮，並要求機組人員幫忙穿襪子，而華航對此也發表聲明，「1月29日台北飛往舊金山CI004航班發生旅客滋擾事件，當班機組員安撫並制止滋擾旅客，後通報航警，航機降落後交由航警處理。」

事後該位旅客來訊抱怨，搭機過程未受特別關照有所不滿；但也有多位同機旅客來訊反映，該位滋擾旅客已影響他人。華航指出，經審慎釐清機組員相關報告及同機旅客佐證，機組員秉持一貫的服務精神對待每一位旅客，該滋擾旅客機上行徑實屬不當，影響機組員勤務及其他搭機旅客，本公司已召開相關會議，將進一步依法採取行動。

華航特此強調，旅客在客艙內行為若妨礙機組員執行勤務，或不遵守機組員指示，本公司可採取必要措施制止，包括對該旅客之禁制措施。「以客為尊」是華航秉持的服務精神，但在飛安第一的最高原則下，維護搭機旅客的權益、確保執勤同仁的職場安全及人格尊嚴也不容妥協。

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