中、低收入戶辦理學雜費減免、有線電視費用優惠、獎金學等手續，免不了要到當地區公所申請紙本證明書。為減少民眾麻煩，台北市社會局與資訊局合作推出中、低收入戶電子證明書，只要登入台北通下載，電子證明書即具正式文書效力。

社會局說，為了要辦理學雜費減免、有線電視費用優惠、民間物資領取、獎學金等手續，中、低收入市民每年都必須反覆到區公所申請紙本證明，相當耗時費力。

為了減少民眾來往奔波的困擾，社會局與資訊局合作，2月起領先全國推出「可即時驗證之低收入戶及中低收入戶電子證明書」，凡具台北市低收入戶及中低收入戶資格者，登入台北通金質會員，在家就可即時下載電子證明書。

社會局表示，台北市低收入戶及中低收入戶證明採雙軌式，民眾仍可持傳統紙本證明書、公文，亦能登入台北通下載電子證明書，申請相關優惠或學雜費減免。

社會局長姚淑文表示，電子證明書經機關憑證進行電子簽章，具備正式文書效力，未來紙本證明書、公文遺失或是損毀，都可以直接下載電子證明書列印使用。

社會局說明，驗證方如學校、宮廟、有線電視等單位，只要透過台北通掃描證明書上QRcode，即可確認該證書有效性，而且每次掃描皆會留存驗證紀錄。該電子證明書的防偽更勝現行浮水印與鋼印，減少證明偽造疑慮。