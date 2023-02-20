泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）18日發布消息稱，將提前解散議會，讓議員來得及轉換政黨。他於今（20）日指稱，「已經想到了一個日期」。如果確定解散議會時間，根據憲法，泰國必須在45－60天內、最遲5月舉行選舉。目前，帕拉育未透露具體解散日期，他表示還需要做最後的決定和一些準備。

帕拉育近期在泰國議會受到反對派議員的批評，理由是涉嫌政府管理不善、裙帶關係和對腐敗的容忍。泰媒認為這些激烈討論，將成為即將到來競選活動的預演。

帕拉育只是略微提到泰國大選的時間。 根據泰國憲法，選舉必須在5月的某個時候舉行。 雖然提前解散議會不會對選舉日產生太大影響，但它可能會影響民意調查，從而在競選前招募更多黨員。 據路透社報導，根據泰國的選舉規則，提前解散將使選舉候選人的最低入黨期限從90天減少到30天。

提前解散國會，對帕拉育來說尤其有利。他上個月加入新的泰國聯合黨（UTN），該黨希望吸引來自其他政黨的「叛徒」，包括執政的軍方支持的人民力量黨（PPRP）。 帕拉育原屬人民力量黨，但根據泰國媒體報導，他與人民力量黨領袖兼泰國副總理普拉威（Prawit Wongsuwan）關係緊張，並在去年離開該黨加入泰國聯合黨。然而當地近期一項民調顯示，泰國聯合黨僅是第6大政黨，只獲得不到全國5％民眾支持