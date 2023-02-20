去年才因學甲槍擊案引爆官商勾結話題的台南光電產業，今年初有多處沿海光電場電纜線都遭竊剪，竊賊得手後以廢銅價格變賣萬餘元脫手，業者每場損失則動輒數十萬到近百萬元，苦不堪言，警方近日已逮獲王姓竊嫌，正溯源偵辦中。

台南市沿海地區發展光電又逢新困境，沿海光電場的電纜線1月以來頻頻發生竊案，七股、佳里區就有2家業者共3處光電場的纜線遭竊剪，分別損失40萬、90萬與80萬元，估計共損失達200萬元以上。另北門區也有光電板電纜遭竊剪案件，轄區警方各自偵辦中。

警方表示，其中一場價值40萬的電纜線被剪下後，遭竊盜集團佯稱是施工剩下的廢銅線，變賣至回收場，整批僅以萬餘元賤賣獲利，業者聞訊氣結。

佳里警分局近日逮獲年僅24歲的王姓竊賊，王男平時吸食毒品導致失去經濟依靠，才會鋌而走險加入竊電集團，警方研判這批竊盜集團還有共犯成員，多數為缺錢買毒的毒品人口，正溯源追查中，準備一舉瓦解電纜線竊盜組織。

據了解，光電板的電纜線架設高度約一般人高，不像電線杆電線還要爬高，竊剪更為方便，成為電線竊賊新下手目標。業者針對電纜線雖有保竊盜險，但對層出不窮的竊盜案件，導致光電板頻頻故障感到困擾。

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