全台陷入缺蛋潮，百姓叫苦連天！蛋商公會與蛋農協調後，13日起雞蛋每台斤價格上調2元，批發價來到52元，重回歷史新高。然而農委會主委陳吉仲14日卻表示，平均一顆蛋只貴0.2元而已，氣炸不少網友。入口網站《Yahoo》也針對缺蛋造成的影響，於今（20）日發起網路投票。

截至20日下午4點30分，總計有超過11700人參與此民調，民眾對於「農委會表示，傳統市場散裝雞蛋平均每顆約5.28元，你認為在合理範圍內嗎？」此一題目，認為「非常合理」僅占3.5%、覺得「還算合理」有20.4%、支持「不太合理」的人最多，佔33.8%、贊同「完全不合理」亦高達26.6%、另還有15.7%則持「不知道／沒意見」。也就是說，對於農委會的講法，有超過6的民眾認為雞蛋價格不合理。

另在「雞蛋漲價，你的飲食習慣會因此改變嗎？」一題上，有41.2%的人目前還是堅持「不會，一切照舊」、其次則是表示「會，減少吃蛋頻率」的民眾，占29.0%、接下來抱持「會，暫時不吃蛋」想法的人，有11.7%、而「本來就沒有吃蛋的習慣」的網友有7.8%、「不知道／沒意見」的人則占10.3%。

最後在「你覺得最近雞蛋容易買到嗎？」的問題上，認為「非常容易」的人有12.1%、覺得「還算容易」的民眾有30.9%、已經感覺到「不太容易」的參加者有25.8%、強調現在買蛋「很不容易」的網友有18.4%，抱持「不知道／沒意見」態度的人則占12.8%。