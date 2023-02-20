來自屏東的5名登山客到海端鄉轆轆溫泉泡湯，預定於2月18日午間返回，但家屬卻苦等不到，手機也均無法撥通，台東縣警察局關山分局19日組成4人搜救隊，4小時後順利找到失聯5人，順利帶返下山，圓滿完成任務。

屏東5名登山客逾時未返，焦急的家人至屏東縣民族派出所報警處理，台東縣警察局關山分局霧鹿派出所所長胡松俊仁獲報後，於19日上午8時與警員邱文豐及消防人員2人，組成4人的搜救隊伍，時許啟程挺進轆轆溫泉山區。

一行人沿著山道挺進，於8時40分許，在產業道路空地上，發現陳姓被協尋人所有之自小客車，確定一行人還在山區，便持續向山區邁進；因山區道路蜿蜒且多泥濘，員警衣褲都沾滿了泥土。

所幸於12時許，在林道約5公里處，遇到正要返回下山的5人。經警詢問狀況後得知，原本18日中午要下山，但因泡溫泉及拍風景而忘記時間，至15時欲返程恐天黑路況不清危險，故延後1天。後因該區域無任何訊號可對外聯絡，家屬才會擔心報案。

關山警察分局表示，登山是較專業的戶外活動，因山區氣候變化無常，且地形嚴峻，所以在裝備及飲食等物品，均要充分整備，以備不時之需。

另外提醒民眾，當遇危急狀況，身處通訊位點時，手機可直接撥打緊急救難號碼「112」求援。如果是縱走等多天數與高難度的路線時，建議同時攜帶其他可通訊或定位設備，以確保安全。