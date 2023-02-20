一名駕駛日前行駛中途，右前方一輛車的駕駛座突打開車門，還一次推到最開，導致駕駛反應不及撞上，整個車門甚至被撞到「外翻」。（翻攝自臉書「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」）

一名駕駛日前行駛中途，右前方一輛車的駕駛座突打開車門，還一次推到最開，導致駕駛反應不及撞上，整個車門甚至被撞到「外翻」，所幸被撞駕駛未即時下車，才未釀成傷亡；網友笑說「看完好爽，多看幾遍」、「一次全開想換新門啊」，也有人怒罵「如果被機車撞上會出人命的」。

臉書「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」日前有網友分享影片，一輛車在道路外車道行駛時，右前方一輛臨停白線上的白車突然「打開駕駛座車門」，車主反應不及當場撞上，導致對方車門被撞到「外翻」，幾乎快到貼到車頭，完整過程全被車主的行車紀錄器拍下，PO上網引起討論。

原PO發文稱「看完好爽，多看幾遍」；其他網友留言「開門沒感覺要下來的樣子，單純開門給撞」、「開門都沒在看的，幸好這次是汽車。如果是摩托車，可能又是一場嚴重的意外了」、「真的活該，如果被機車撞上會出人命的」、「怎麼看起來是故意要開來撞的？人沒有要下車的感覺」、「一下打到最開欸，真滴舒服」、「一次全開想換新門啊」、「說不上來的舒服感」。

據道交條例，違規開車門，最重可開罰3600元，若造成受傷或死亡，還另須負刑責，警方呼籲駕駛上下車，一定要遵循兩段式開車門；機車騎士也要知道閃避風險，建立防禦駕駛觀念。