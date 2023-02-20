薰衣草森林戶外風格造景，讓遊客可在此體驗自然。（薰衣草森林提供）

薰衣草森林紫色薰衣草滿開，吸引許多遊客來打卡拍照。（薰衣草森林提供）

佐登妮絲城堡克里斯松林，成為園區亮點。（佐登妮絲城堡提供）

花季正好！旅遊熱點以紫色花卉吸引遊客前來拍攝、打卡，佐登妮絲25日起展開「紫色浪漫季」的活動，主打繡球花海、佐美喵表演等活動，薰衣草森林主打薰衣草、櫻花。

全台首座巴洛克風格綠建築美容生技園區佐登妮絲城堡開幕至今，已累積將近百萬人次入園，佐登妮絲城堡結合嘉義瑞里紫藤花季，以紫色系花卉作為主題，打造長達兩個月的、全台唯一的「紫色浪漫季」，25日至4月30日紫色浪漫季期間，城堡打造全台最大室內花卉藝術創作「花神祭典」，室外則以繡球花、薰衣草等紫色花卉交錯，以超過千株的紫色花毯，打造絕美打卡景點，情侶、夫妻出示證明或牽手入園即可享每人200元優惠入園，每月1日則是「城堡嘉義日」，只要憑身分證明設籍嘉義，即可以100元超值優惠價入園，門票也含200元商品抵用券。

薰衣草森林除了薰衣草花卉，2月薰衣草森林新竹尖石店也迎來絕美櫻花，嬌美粉色映著雪山山脈，宣告迎接美好春天到來與邀請旅客沉浸自然的懷抱，森嶼棲息檔期中，森林也特別打造了戶外生活風格設計，藉由山景與微露營的場景，加深旅客在自然環境的感受。