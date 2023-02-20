電影監製金百倫（左）、男主角許光漢前進台中跑13場映後座談催票。（金盞花大影業提供）

電影監製吳明憲（左起）、導演程偉豪、主演林柏宏、驚喜客串炎亞綸現身特映會。（金盞花大影業提供）

2023年最速破億國片《關於我和鬼變成家人的那件事》，上映9天擠身「億級俱樂部」，打平4億票房現象級神作《當男人戀愛時》破億速度，截至19日全台票房強勢衝破台幣1.27億元，看過的觀眾都陷入雙男主角許光漢、林柏宏的魅力。

許光漢鞠躬道謝說：「這幾天跑映後，看到有人二刷、三刷，甚至五刷，有你們每一個人的幫助，才能走到破億這步！」林柏宏也表示：「這是一部充滿愛的電影，大家都有感受到滿滿的愛，這是我最大的感動。」

隨票房狂飆，天后蔡依林（Jolin）量身打造的電影主題曲〈親愛的對象〉也成近期療癒神曲，讓粉絲敲碗想聽更多，導演程偉豪跟蔡依林密切討論後，決定重新配唱情緒濃度更升級的「Jolin驚喜獻聲版」，預計228連假前夕於全台戲院完成版本更換。

為此Jolin更特別進錄音室，看著電影畫面重新配唱〈親愛的對象〉音樂段落，原本採旋律為主、輕聲哼唱的橋段，將更換為更貼近故事情感及角色情緒的人聲演唱版本，她看到最後完成的配樂版本甚至感動到哭，表示：「非常感人，這個版本的穿透力很強，看完真的忍不住掉眼淚。」Jolin也因這次合作，著迷於電影配樂新領域，最近還會看YouTube研究配樂影片，展現熱愛進修學習新事物的精神。

票房闖出佳績，關鍵的上映第二個周末，主創團隊再次兵分二路催票，彩蛋人物炎亞綸也入列助陣，他與林柏宏片中有段無法言喻的微妙關係，兩人19日首度合體出席「親愛的對象特別場」，映後替觀眾念出事前準備的告白信，幾位不知情突然接受告白的「親愛對象」都真情流露，有位女兒藉機對媽媽勇敢說愛，喊話：「下輩子再在一起當一家人。」還有夫妻特別把小孩託給公婆，手牽手來看電影，老公當眾對炎亞綸說：「我老婆很喜歡你喔！」