嘉義市警察局提醒汽車依交通標示提早轉入慢車道待轉。（嘉義市警察局提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市在9大路口建置科技執法系統，加強取締交通違規，今年1月至2月中旬已取締1047件 ，吳鳳南路、垂楊路口違規右轉最多有704件 ，警方表示，欲右轉的汽車應依交通標號指示提早轉入慢車道待轉，以減少肇事情形。

嘉義市警察局表示，去年9月底在嘉義市易肇事路口建置科技執法設備，包括文化路與民族路口、中興路與北港路口、北港路與友愛路及友忠路口、民生南路與興業西路口、民生北路與民族路口、民生北路與中山路口、林森西路與國華街口、林森西路與吳鳳北路口、吳鳳北路與垂楊路口等9處。

針對車輛未禮讓行人、闖紅燈、轉彎車未依規定使用方向燈、快車道違規右轉、左轉車未依規定駛入內車道、右轉車未依規定駛出外車道等易肇事行為，加強科技執法。

嘉市警局表示，統計今年1月1日至2月19日止， 這9處科技執法路口共有1047件違規，其中以垂楊路與吳鳳南北路口，快車道違規右轉702件最多；其次是友愛、友忠及北港路的多叉路口，機車未依規定兩段式左轉，共有106件；還有吳鳳北路與林森西路口闖紅燈有90件列為第3多。