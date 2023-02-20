電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）20日宣佈，將參展2月27日至3月2日於巴塞隆納舉行之全球行動通訊大會Mobile World Congress 2023（簡稱MWC 2023）。中磊將於MWC會中盛大發表「5G」、「O-RAN開放式行動網路」、「Mobile IoT行動物聯網」以及「Cloud Broadband Analytics雲端寬頻分析」四大主軸之電信寬頻解決方案。

為全面掌控疫情解封後、首度全面返回實體展形式的MWC盛況，中磊由總經理林斌率隊親征，帶領歐美地區業務及技術團隊，以史上最盛大陣容，前進第一線搶單，並與全球電信營運商、設備大廠及系統服務商，就5G通訊技術及超寬頻應用廣泛交流。

據研究機構TrendForce預估，全球5G市場規模將從2023年的145億美元增至2026年370億美元，2023～2026年複合成長率（CAGR）將達11％。5G具高速度、低延遲、廣連接等通訊特性，帶動跨業、跨域多元垂直之智慧應用發展。中磊總經理林斌表示，中磊於此次MWC 2023展出創新5G、O-RAN、Mobile IoT及雲端寬頻分析解決方案，除佈局5G關鍵技術及產品，將持續深耕垂直產業之跨領域合作，提供客戶兼具高性能及成本效益之產品，展現中磊於電信寬頻應用市場之領導地位。

因應全球5G網路建設覆蓋率急速成長，中磊將推出完整之5G解決方案，包括全系列mmWave毫米波及Sub-6GHz小型基地台、室內型及戶外型5G FWA CPE客戶終端設備，提供電信營運商多元化網路服務、擴大頻譜使用效益。會場將展示5G小型基地台於智慧路燈應用，藉由路燈供電的5G小型基地台，協助電信商為超高密度之5G網路奠定基礎，實現智慧城市願景。另外，O-RAN靈活開放式架構更促進5G基礎設施生態系創新；中磊將展出無線電單元（Radio Unit）及分佈單元（Distributed Unit）之分散式架構小型基地台，可應用於智慧工廠、智慧醫療、擴增實境等垂直產業領域。

此外，中磊也將動態展示雲端寬頻分析平台，營運商可即時掌握用戶終端設備之佈署狀況、網路效能等，以減少客訴及降低維運成本。中磊Mobile IoT智慧物聯網解決方案，支援NB-IoT及LTE-M技術，廣泛應用於資產定位、智慧能源管理、環境監測等。