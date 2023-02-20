該局說明，營利事業採擴大書審要點辦理營利事業所得稅結算申報者，是按營業收入淨額及非營業收入合計數乘以按經營行業別所適用的純益率計算全年所得額，較無法完全反映營利事業受疫情影響所增加的成本費用及降低獲利情形，考量受疫情影響營利事業的營運狀況，財政部於111年度提供上開租稅協助措施，而且本項措施免事先申請，只要符合條件，今年5月申報111年度營利事業所得稅時，就可以勾選適用按擴大書審純益率的80％計算所得額。

舉例說明，甲公司111年度營業收入淨額700萬元，所經營行業別按111年度擴大書審要點適用純益率標準6％，如其110、109及108年度的營業收入淨額分別為800萬元、900萬元及1,100萬元，111年度營業收入淨額700萬元雖較110及109年度衰退未達30％，但較108年度衰退達36.36％〔即（700萬元-1,100萬元）/1,100萬元〕，符合擴大書審要點所訂受疫情影響的適用要件，甲公司在辦理111年度營利事業所得稅結算申報適用擴大書審時，可按純益率4.8％（即6％×80％）計算全年所得額。